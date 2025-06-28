Ученые реконструировали лицо 10500-летней женщины с помощью ДНК

Ученые из Гентского университета выяснили, что у доисторической женщины были голубые глаза и кожа немного светлее, чем у большинства других представителей мезолитической эпохи в Западной Европе, которых изучали ранее, пишет CNN. Археолог Изабель Де Гроот, руководящая исследованием мезолита в Бельгии, рассказала, что эта женщина относилась к той же популяции, что и Чеддерский человек – древний обитатель территории современной Великобритании. Однако, в отличие от него, у нее была более светлая кожа.

Останки женщины были обнаружены в пещере Марго в городе Динан во время раскопок 1988-1989 годов, вместе с останками еще восьми женщин. Ученые отметили, что такая находка – редкость, поскольку обычно в мезолитических захоронениях находят смешанные останки мужчин, женщин и детей. "Многие скелеты были покрыты охрой, что, вероятно, связано с ритуальными или символическими действиями", – пояснила Де Гроот. Также, по ее словам, большинство тел были аккуратно укрыты камнями, а на черепе одной из женщин были обнаружены следы порезов, нанесенных уже после смерти.

Как утверждает Де Гроот, такие находки свидетельствуют о развитых погребальных ритуалах и поднимают важные вопросы о социальной организации и культурных традициях этого раннего сообщества.

Археолог Филипп Кромбе, участвующий в проекте, отметил, что светлая кожа у доисторической женщины стала неожиданным открытием, поскольку данных о внешности людей эпохи мезолита пока немного для полноценного сравнения. Он также пояснил, что на момент обнаружения останков исследовать древнюю ДНК было невозможно из-за технических ограничений. Однако с тех пор методы значительно продвинулись, и теперь проект представляет собой междисциплинарное повторное изучение старых находок с использованием современных научных технологий.

Кромбе отметил, что о мезолитических сообществах – последних охотниках и собирателях Западной Европы – по-прежнему остается много неизвестного. По его словам, сейчас команда исследует останки, чтобы понять, были ли между похороненными людьми родственные связи, а также планирует выяснить, какую роль рыба играла в их рационе.