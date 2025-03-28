Ученые впервые записали, как акула издает звуки

Команда исследователей обнаружила, что акулы не такие же уж молчаливые, как многие думают.

Исследователи работали в морской лаборатории при Оклендском университете в Новой Зеландии и установили подводный микрофон в аквариуме для изучения слуха у маленького вида акул, известных как пятнистые эстуарные гладкошерстные гончие (Mustelus leucticulates). Этот вид, который достигает длины от 70 до 150 сантиметров, обитает в водах около Новой Зеландии.

В ходе исследования ученые заметили, что акула может издавать щелчки.

Исследователи работали с десятью акулами и зафиксировали множество щелчков, в среднем около девяти за 20-секундный интервал. Они предположили, что эти звуки могут быть вызваны клацанием плоских зубов с выступами, которые идеально подходят для раскалывания панцирей ракообразных. Ряды этих зубов выступают из десневой ткани, напоминая камни, уложенные в мозаику. Каждая из акул издавала короткие высокочастотные щелчки, продолжительностью лишь доли секунды. Исследователи заметили, что в первые 10 секунд обработки акул фиксировалось значительно больше щелчков, чем в последние 10 секунд, что может свидетельствовать о том, что эти звуки были реакцией акул на испуг.

Частоты щелчков, как правило, выходят за пределы диапазона слышимости приборов, что вызывает сомнения в том, что акулы используют их для общения. Однако эти звуки попадают в диапазон слышимости некоторых зубатых китов, которые могут охотиться на акул. Исследователи также наблюдали, как треска издает похожие щелкающие звуки, возможно, чтобы отпугнуть находящихся рядом тюленей.