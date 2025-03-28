Боль и страх ослабляют чувство владения телом. Новое исследование

Эксперимент с виртуальной реальностью показал, что страх, боль и ожидания, основанные на предыдущем опыте, могут ослабить влияние разума на тело.

Исследование, проведенное в Университете Хиросимы (Япония), показало, что когда людям предлагали представить, что их виртуальные тела испытывают боль, их мозг сопротивлялся ощущению владения этим телом. Результаты могут помочь объяснить, почему некоторые люди испытывают трудности с ощущением связи со своим телом, особенно в случаях деперсонализации или негативных физических состояний.

Участникам было предложено наблюдать за своим виртуальным телом со спины через гарнитуру виртуальной реальности (VR) и воспринимать его как свое собственное. Они видели, как виртуальное тело гладят по спине, в то время как их физическое тело тоже гладили, что успешно вызывало иллюзию владения. Этот метод использует факторы снизу вверх, начиная с внешнего стимула для интеграции визуальной и тактильной информации, что является проверенным способом влияния на восприятие тела.

Для проверки воздействия факторов сверху вниз использовали тот же процесс, но с добавлением идентификации виртуального тела как своего, в контексте негативного физического состояния например, боль в животе. После того как участник видел, как его виртуальное тело гладят по спине, ему показывали стимул страха – нож, вонзающийся в спину виртуального тела. Реакция страха измерялась с помощью проводимости кожи, и степень реакции соотносилась с тем, насколько сильно участник идентифицировал себя с виртуальным телом. Ключевым моментом исследования стало использование факторов сверху вниз, таких как ожидания или предубеждения на основе предыдущего опыта, чтобы понять, могут ли они также влиять на ощущение владения телом.

Результаты показали, что иллюзия полного тела ослабевала, когда участников просили воспринимать виртуальное тело как свое собственное, при этом боль в животе снижала степень ФБР. Чем выше была склонность к деперсонализации у участников, тем слабее было их восприятие виртуального тела как собственного.

Исследователи предполагают, что это может быть связано с несколькими факторами. Одним из них является влияние сверху вниз, когда ожидания или предыдущий опыт влияют на восприятие. Также предполагается, что участники могли испытывать трудности с восприятием негативных физических ощущений, что затрудняло им установление связи между виртуальным телом и собственным, что является ключом для возникновения иллюзии.