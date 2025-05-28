Девятый тестовый запуск Starship закончился неудачей, как и предыдущие два

Американская компания SpaceX сообщила о потере прототипа корабля Starship во время девятого испытательного полета. Напомним, что предыдущие два запуска – в январе и марте – также завершились неудачей.

Ракета-носитель стартовала с космодрома Starbase в штате Техас. Примерно через полчаса после запуска контроль над второй ступенью Starship был утерян, отмечает ТАСС. Кроме того, была зафиксирована утечка топлива. Вывести в суборбитальное пространство восемь симуляторов спутников системы связи Starlink не удалось – во время полета дверь грузового отсека корабля не открылась до конца.

В этот раз компания SpaceX не ставила перед собой задачу осуществить захват ускорителя Super Heavy по его возвращении на специальную платформу Mechazilla. Он успешно отделился от корабля и должен был приводниться в Мексиканском заливе, однако связь с ним была также утеряна.

В SpaceX заявили, что не считают данный инцидент неудачей, поскольку это стало первым повторным использованием Super Heavy. Ранее этот же ускоритель использовался в седьмом испытательном полете.

В марте, примерно через десять минут после восьмого тестового запуска, было объявлено, что контакт со второй ступенью Starship был утерян. Перед тем как SpaceX перестала получать телеметрию, стало известно о потере "нескольких двигателей и контроля над ориентацией аппарата". Тогда говорилось об успешном запуске, успешном разделении, успешном захвате ракеты-носителя Super Heavy, но потере связи.

В январе седьмой испытательный запуск Starship также закончился неудачей: вторая ступень ракеты не смогла выйти на орбиту, и Starship разрушился во время взлета. При этом многоразовый носитель Super Heavy совершил посадку обратно на стартовый комплекс, где он был схвачен при приземлении руками-манипуляторами системы Mechazilla.

До того четыре тестовых запуска (из шести) были успешными.

Многоразовая ракетная система состоит из космического корабля Starship и ракеты-носителя Super Heavy. Носитель Super Heavy в два раза мощнее, чем создаваемая NASA для пилотируемых полетов на Луну тяжелая ракета Space Launch System (SLS).

Согласно планам компании-разработчика, космическая система Starship будет универсальной и сможет в разных версиях использоваться для пилотируемых полетов на околоземную орбиту, вывода спутников и осуществления миссий на Луну и Марс, а также к более далеким небесным телам. Предусмотрено, что многоразовые ускоритель Super Heavy и корабль Starship будут совершать вертикальную посадку на Землю. Согласно текущему проекту, общая высота космической системы составляет 121 м (корабля – 50 м, ускорителя – 71 м), диаметр – 9 м, грузоподъемность – 100-150 тонн.