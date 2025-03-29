Дезинформация TikTok может исказить восприятие СДВГ

Новое исследование выявило, что популярный контент о СДВГ на TikTok часто не соответствует клиническим рекомендациям, что может повлиять на восприятие этого расстройства среди молодежи.

Для исследования два клинических психолога из Университета Британской Колумбии оценили 100 самых популярных видео на TikTok с хэштегом #ADHD, учитывая точность, нюансы и общее качество. Затем 843 студента бакалавриата были опрошены о своих привычках использования TikTok и предложили оценить 10 видео: пять с самыми высокими и пять с самыми низкими оценками от психологов.

Во многих видеороликах создатели TikTok делились своим личным опытом, не уточняя, что это не обязательно отражает ситуацию у всех людей с СДВГ и может проявляться у тех, кто не имеет этого расстройства. Отсутствие таких уточнений может привести к неправильному восприятию симптомов зрителями или к ошибочному самодиагнозу.

Исследование показало, что чем больше контента TikTok, связанного с СДВГ, смотрит молодой человек, тем выше вероятность, что он будет преувеличивать как распространенность, так и степень серьезности симптомов СДВГ среди людей в целом. Те, кто потреблял больше такого контента, также чаще рекомендовали эти видео, несмотря на ненадежность представленной информации.

Результаты показали явное различие в оценках контента между двумя группами. Клинические психологи поставили более точным видео о СДВГ оценку 3,6 из 5, в то время как молодые люди оценили их только на 2,8. Наименее надежные видео психологи оценили на 1,1 из 5, в то время как молодые люди дали им значительно более высокую оценку – 2,3. Это свидетельствует о том, что дезинформация может проходить незамеченной большинством молодежи.