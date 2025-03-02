Американский аппарат Blue Ghost передал первое фото с поверхности Луны

Космический аппарат Blue Ghost американской компании-разработчика Firefly Aerospace, совершил 2 марта успешную посадку на Луну и передал на Землю первую фотографию с ее поверхности, сообщает NASA.

Проводится проверка работоспособности систем лунного модуля и находящихся на борту исследовательских приборов.

Активная работа модуля на поверхности вблизи горы Латрейль в Море Кризисов на видимой стороне Луны продлится 14 дней.

Запуск лунного посадочного модуля с помощью ракеты Falcon 9 компании SpaceX был осуществлен 15 января. На его борту находится десять исследовательских приборов и инструментов NASA, которые помогут расширить знания о Луне и подготовиться к будущим пилотируемым полетам, отмечает "Интерфакс".