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Наука и Хайтек

Американский аппарат Blue Ghost передал первое фото с поверхности Луны

время публикации: 02 марта 2025 г., 12:55 | последнее обновление: 02 марта 2025 г., 13:00
Американский аппарат Blue Ghost передал первое фото с поверхности Луны
NASA/Firefly Aerospace via AP

Космический аппарат Blue Ghost американской компании-разработчика Firefly Aerospace, совершил 2 марта успешную посадку на Луну и передал на Землю первую фотографию с ее поверхности, сообщает NASA.

Проводится проверка работоспособности систем лунного модуля и находящихся на борту исследовательских приборов.

Активная работа модуля на поверхности вблизи горы Латрейль в Море Кризисов на видимой стороне Луны продлится 14 дней.

Запуск лунного посадочного модуля с помощью ракеты Falcon 9 компании SpaceX был осуществлен 15 января. На его борту находится десять исследовательских приборов и инструментов NASA, которые помогут расширить знания о Луне и подготовиться к будущим пилотируемым полетам, отмечает "Интерфакс".

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