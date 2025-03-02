x
02 марта 2025
|
последняя новость: 12:03
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
02 марта 2025
|
02 марта 2025
|
последняя новость: 12:03
02 марта 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Наука и Хайтек

Около побережья Израиля были замечены три дельфина

Средиземное море
Животные
время публикации: 02 марта 2025 г., 10:58 | последнее обновление: 02 марта 2025 г., 11:03
Около побережья Израиля были замечены три дельфина
גיא לויאן רשות הטבע והגנים
Около побережья Израиля были замечены три дельфина
גיא לויאן רשות הטבע והגנים

Три дельфина-афалины, в том числе два известных исследователям, были замечены 27 февраля примерно в восьми километрах от побережья Ришон ле-Циона инспекторами Управления природы и парков Израиля.

Два дельфина идентифицированы по спинным плавникам как "Окс" и "Шломи". В прошлый раз их замечали около побережья Израиля 2 ноября 2024 года.

Дельфин-афалина (Tursiops truncatus), известный также как большой дельфин или бутылконосый дельфин – наиболее распространенный и известный из двух видов дельфинов, обитающих около средиземноморского побережья Израиля. Израильский каталог дельфинов включает около 400 идентифицированных особей, некоторым из которых даны имена. Этот вид не находится под угрозой исчезновения.

Обычно дельфины-афалины дружелюбны, но приближаться к ним не рекомендуется.

Наука и Хайтек
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 06 февраля 2025

Буря вынесла на берег двух погибших дельфинов и раненую морскую черепаху
// https://www.newsru.co.il/ // Наука и Хайтек // 24 января 2025

На побережье Израиля выбросился полосатый дельфин, спасти его не удалось