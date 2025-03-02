Около побережья Израиля были замечены три дельфина

Три дельфина-афалины, в том числе два известных исследователям, были замечены 27 февраля примерно в восьми километрах от побережья Ришон ле-Циона инспекторами Управления природы и парков Израиля.

Два дельфина идентифицированы по спинным плавникам как "Окс" и "Шломи". В прошлый раз их замечали около побережья Израиля 2 ноября 2024 года.

Дельфин-афалина (Tursiops truncatus), известный также как большой дельфин или бутылконосый дельфин – наиболее распространенный и известный из двух видов дельфинов, обитающих около средиземноморского побережья Израиля. Израильский каталог дельфинов включает около 400 идентифицированных особей, некоторым из которых даны имена. Этот вид не находится под угрозой исчезновения.

Обычно дельфины-афалины дружелюбны, но приближаться к ним не рекомендуется.