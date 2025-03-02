Попытки быть счастливыми делают нас несчастнее

Стремление к счастью истощает нас, снижая самоконтроль и силу воли, что делает нас более уязвимыми к искушениям и приводит к саморазрушительным решениям.

Исследователи из Университета Торонто провели серию экспериментов среди сотен людей и выяснили, что чем больше респонденты стремились стать счастливее, тем реже они использовали самоконтроль в повседневной жизни.

По результатам исследования ученые сделали вывод, что сознательное регулирование мыслей, эмоций и поведения особенно изматывает. "Счастье" утомляет, когда люди рассматривают его в том же ключе, что и деньги, как будто это нечто такое, что мы можем и должны добывать и накапливать.

В одном эксперименте исследователи использовали рекламу со словом "счастье", чтобы вызвать стремление к счастью у людей просто при виде этого слова. Затем участникам предложили большую миску с шоколадом, сказав, что они могут съесть сколько угодно, и попросили оценить его вкус. Ученые предположили, что чем больше самоконтроля у участника, тем меньше шоколада он съест. Результаты показали, что те, кто видел рекламу со словом "счастье", съедали больше шоколада, чем остальные.

Тогда исследователи задумались, едят ли участники больше, потому что стремление к счастью сильно истощает их, или же погоня за любой целью приводит к аналогичной усталости. Для следующего эксперимента участникам показали пары повседневных предметов: одну группу попросили выбрать тот, который сделает их счастливыми, а другой группе дали задание выбрать предмет на основе личных предпочтений. Затем обеим группам предложили логическую задачу, чтобы оценить их самоконтроль. Группа, ориентированная на счастье, сдалась раньше, что свидетельствовало о том, что у них осталось меньше умственных ресурсов после попытки достичь счастья.

Исследователи подчеркивают, что контроль над своими мыслями, эмоциями и поведением требует значительных усилий – стремление к счастью особенно истощает, когда люди начинают воспринимать это состояние как нечто, что можно накапливать.