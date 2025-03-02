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Наука и Хайтек

"Прогресс МС-30" доставил на МКС почти 2,6 тонны грузов

Россия
Космос
время публикации: 02 марта 2025 г., 06:02 | последнее обновление: 02 марта 2025 г., 06:06
Международная космическая станция
Roscosmos State Space Corporation vía AP

Грузовой космический корабль "Прогресс МС-30" пристыковался к Международной космической станции, сообщает "Роскосмос".

Ракета "Союз-2.1а" с кораблем стартовала с космодрома Байконур в ночь на 28 февраля. Выведение "Прогресса" на орбиту заняло около девяти минут, а его самостоятельный полет к МКС – почти 50 часов. За время пути корабль сделал 34 оборота вокруг Земли. Всего орбитальная миссия нового грузовика, как ожидается, продлится 193 суток, передает РИА Новости.

"Роскосмос" сообщал, что "Прогресс МС-30" доставит на МКС почти 2,6 тонны грузов, в том числе аппаратуру и оборудование для систем станции, укладки для научных экспериментов "Асептик", "Биодеградация", "Виртуал", "Каскад", "Лазма", "Мираж", "Нейроиммунитет" и "Фотобиореактор". Также корабль привез на орбиту: одежду и питание для космонавтов; медицинские и санитарно-гигиенические средства; 950 килограммов топлива; 420 килограммов питьевой воды; 50 килограммов азота; новый скафандр для работы в открытом космосе "Орлан-МКС" №6.

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