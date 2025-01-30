Как перевод часов влияет на служебных собак и домашних питомцев

Ученые утверждают, что перевод часов вызывает стресс у служебных собак, чей распорядок дня строго регламентирован, и никак не беспокоит домашних питомцев, у которых нет никаких дел.

Исследователи из Университета Торонто установили датчики движения на 25 канадских ездовых собак и 29 домашних питомцев, чтобы проверить, как животные реагируют на перевод часов. Команда ученых объясняет, что существует огромная база исследований, которые изучают реакцию на перевод времени среди людей, однако их эксперимент первый в своем роде, который показывает реакцию на переход в зимнего времени на летнее и обратно у собак.

Результаты наблюдений показали, что для ездовых собак смена часов стала неожиданным изменением в их строго установленном распорядке дня. До перевода времени проводники приходили в питомники на рассвете. Однако в день перевода собаки уже были активны и начинали двигаться примерно за час до того, как приходили люди. Тем не менее, для большинства животных сбой в распорядке продолжался всего один день. На следующее утро их активность снова совпала с приходом работников.

В отличие от ездовых псов, домашние собаки тех же пород, у которых нет никаких "обязанностей", не показали заметных изменений. Видимо, они просто спокойно отдыхали в течение дополнительного часа, который провели в кровати. После перевода часов их утренняя активность автоматически адаптировалась к новому графику, установленному людьми.

Команда ученых пришла к выводу, что для рабочих собак более эффективным будет плавный переход к новому графику. Несмотря на то, что даже старую собаку можно научить адаптироваться, резкая смена времени может быть для нее стрессом. Конечно, добавляют ученые, это не относится к домашним питомцам, которые не имеют рабочих обязанностей и могут спокойно отдыхать на комфортной подстилке.