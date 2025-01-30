Пандемия среди морских ежей распространилась из Красного моря в Индийский океан

Группа исследователей под руководством Тель-Авивского университета показала, что патоген, погубивший морских ежей в Красном море уничтожает морских ежей и у побережья острова Реюньон.

Исследование опубликовано в журнале Ecology.

"Это настоящая экологическая катастрофа, – объясняет соавтор работы доктор Омри Бронштейн. – Морские ежи жизненно важны для здоровья коралловых рифов. Они выступают в роли "садовников" рифа, питаясь водорослями, ежи не позволяют им разрастаться и душить кораллы, которые конкурируют с водорослями за солнечный свет".

Впервые болезнь морских ежей была отмечена в 1983 году в Карибском море. В 2022 году болезнь вернулась и атаковала уцелевшие популяции морских ежей. На этот раз исследователи из Корнельского университета идентифицировали возбудителя болезни как водную ресничку – одноклеточного паразита Scuticociliate. В начале 2023 года доктор Бронштейн выявил массовую гибель морских ежей в Красном море.

"До недавнего времени это был один из самых распространенных видов морских ежей на коралловых рифах Эйлата – черные ежи с длинными иглами, – говорит доктор Бронштейн. – Сегодня этот вид почти не встречается в Красном море. Менее чем за 48 часов вспышка заболевания превращает здоровую популяцию морских ежей в разваливающиеся скелеты. В некоторых местах в Эйлате и на Синае смертность достигала 100% процентов. Мы доказали, что карибский патоген – тот же самый, что поразил популяции в Красном море". Обнаружения болезни на острове Реюньон говорит о том, что Индийский океан тоже заражен.

Ученые выдвинули две основных гипотезы распространения болезни. Первая гипотеза предполагает, что патоген распространяется вместе с балластной водой кораблей. Суда набирают воду в одних портах и сбрасывают ее в других, и таким образом перевозят патогены. Хотя очистка балластной воды – это трудная проблема, но она локальная. Воду можно и очистить, и продезинфицировать, если точно знать, с чем мы боремся. Вторая гипотеза предполагает гораздо более тяжелые последствия: патоген существовал всегда, но он не был активен, пока не произошли глобальные климатические изменения. Как бороться в этом случае, – никто не знает.

Ученые начали в Израильском аквариуме в Иерусалиме искусственное разведение морских ежей. В Эйлате это сделать не получилось. Когда в аквариум набрали морскую воду, в нее попал патоген, и ежи погибли. В аквариуме Иерусалима нет контакта с морской водой, и ежи размножаются нормально, но их мало.

Ученые Тель-Авивского университета создали всемирную коллаборацию для отслеживания патогена во всем мировом океане. Сейчас главная задача – поиск патогена в Тихом океане. До сих пор его там не находили, но это не значит, что его там нет.