Первый концерт цикад состоялся 47 миллионов лет назад

Самая древняя из известных окаменелостей поющей цикады показывает, что эти насекомые издавали звуки еще в эоценовую эпоху – задолго до появления человека. Находка принадлежит новому виду цикад под названием Eoplatypleura messelensis, который обитал примерно 47,2 миллиона лет назад. Это открытие отодвигает момент появления "пения" у цикад на 17 миллионов лет раньше, чем считалось ранее, и предоставляет ученым новые данные о развитии звуковой коммуникации у насекомых.

Исследователи из Боннского университета в Германии были поражены, когда нашли не одну, а сразу две окаменелости поющих цикад, относящихся к эпохе эоцена. Обе особи – взрослые самки – прекрасно сохранились в горючем сланце, мелкозернистой осадочной породе, которая позволяет запечатлеть мельчайшие детали. Эти окаменелости были обнаружены в карьере Мессель, известном ископаемом местонахождении рядом с Дармштадтом в Германии. Подробный анализ крыльев показал, что длина тела насекомых составляла около 26,5 миллиметра, а размах крыльев достигал 68,2 миллиметра. Рисунок жилок на крыльях указал на принадлежность цикад к трибе Platypleurini – группе современных поющих цикад, для которой до этого не было найдено ни одной окаменелости.

Обнаружение окаменелостей в Германии оказалось неожиданным, поскольку ранее ученые считали, что цикады попали в Евразию лишь после тектонического столкновения Африки и Евразии, произошедшего примерно 30-25 миллионов лет назад. Однако найденные ископаемые свидетельствуют о том, что цикады обитали на этих территориях значительно раньше. Реконструкции древнего климата показывают, что в районе Месселя около 47 миллионов лет назад средняя температура составляла примерно 22 °C, что создавало благоприятные условия для жизни цикад. Современные представители трибы Platypleurini предпочитают похожий климат и обитают в тропических и субтропических регионах Африки и Азии.

Исследователи отмечают, что семейство цикад плохо представлено в ископаемых находках. Поэтому обнаружение этих окаменелостей, относящихся к такому древнему периоду, имеет большое значение. По их словам, эоцен можно считать своеобразной зарей – временем, когда начали формироваться многие современные группы организмов. Это время стало важным не только для насекомых, но и для появления некоторых видов птиц и даже рептилий.