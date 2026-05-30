Лица женщин оцениваются как более привлекательные, чем мужские – даже другими женщинами

Исследование показало, что женские лица в среднем воспринимаются как более привлекательные, чем мужские, и так их оценивают даже женщины. Однако эта разница постепенно уменьшается с возрастом и практически исчезает примерно к 80 годам.

Авторы работы говорят о существовании "гендерного разрыва в привлекательности", который отражается и в языке разных культур, где женщин традиционно называют "прекрасным полом". По словам исследователя Эугена Василивицки из Института эмпирической эстетики им. Макса Планка, этот эффект наблюдается по всему миру: женские лица стабильно получают более высокие оценки привлекательности независимо от культурных и других факторов. При этом женщины, как правило, строже оценивают мужские лица и выше – женские. Ученые также обратились к идеям Чарльза Дарвина о половом отборе, согласно которым внешние признаки могут формироваться в процессе выбора партнера. Однако в случае человека эта тема долго оставалась спорной: предполагалось, что на выбор влияют скорее социальные факторы, такие как статус и богатство, а не только внешность.

Для нового анализа исследователи собрали крупнейшую базу данных оценок привлекательности лиц – более 1,5 миллиона оценок из 52 исследований в 76 странах, охватив около 17 тысяч лиц и почти 30 тысяч участников. Результаты показали, что женские лица в среднем оцениваются как более привлекательные примерно чем 60% мужских. Разница частично объясняется анатомическими особенностями: мужским лицам чаще присущи более угловатые и прямоугольные черты, тогда как женским – более мягкие и округлые. И те, и другие участники исследования склонны считать округлые черты более привлекательными.

При этом ученые не дают окончательного объяснения причинам такого предпочтения. Они предполагают, что здесь могут играть роль как культурные факторы, так и биологические механизмы, например, склонность воспринимать более "мягкие" черты как более молодые или безопасные. Интересно, что различия в оценках уменьшаются с возрастом: чем старше респонденты, тем слабее выражен "разрыв", а в пожилом возрасте он практически исчезает. Исследователи связывают это с тем, что с возрастом мужские и женские лица становятся более похожими по структуре и различия между ними стираются.