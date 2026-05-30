8-летний израильтянин нашел фрагмент статуэтки возрастом 1700 лет

В Израиле во время семейной поездки 8-летний Дор Волыниц обнаружил фрагмент древней статуэтки возрастом 1700 лет.

Этот небольшой фрагмент статуэтки размером примерно 6×6 см представляет часть человеческой фигуры, укутанной тканью, напоминающей плащ. Исследование предмета в лабораториях Управления древностей Израиля геологом доктором Нимродом Вилером показало, что артефакт сделан из минерала типа фосфорита, распространенного в регионе Негев.

"То, что статуэтка сделана из местного материала, убедительно указывает на то, что она была изготовлена в Израиле, а не импортирована", – сообщил Акива Голденхерш, старший специалист отдела по предотвращению краж предметов старины Управления древностей Израиля.

По словам Голденхерша, "плащ" статуэтки соответствует римскому периоду. Фигура изображена в тяжелой мантии, называемой гиматий, без видимого хитона или нижнего белья. Манера создания складок и выбор такого тонкого материала указывают на очень высокий уровень мастерства. Отсутствие характерных отметок на фрагменте затрудняет идентификацию, но стилистически это может быть изображение бога Юпитера или Зевса-Душары – набатейского бога.

В римский и набатейский периоды через район кратера Рамон проходил международный маршрут доставки специй с Дальнего Востока в порты Средиземноморья. Фрагмент статуэтки является одним из свидетельств деятельности людей, имевшей место вдоль пустынного маршрута. Юный Дор передал интригующую находку в Департамент национальных сокровищ и получил сертификат от Управления древностей Израиля.