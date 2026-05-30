Открытый чемпионат Франции. Джокович проиграл 19-летнему бразильцу
время публикации: 30 мая 2026 г., 09:23 | последнее обновление: 30 мая 2026 г., 09:28
В матче третьего круга Открытого чемпионата Франции Новак Джокович проиграл 19-летнему бразильцу Жоау Фонсеке 6:4, 6:4, 3:6, 5:7, 5:7.
Александр Зверев (Германия) победил француза Кантена Алиса 6:4, 6:3, 5:7, 6:2.
Норвежец Каспер Рууд одержал волевую победу над американцем Томми Полом 4:6, 6:7, 6:4, 7:6, 7:5.
20-летний чех Якуб Меншик победил седьмую ракетку мира ввстралийца Алекса де Минора 0:6, 6:2, 6:2, 6:3.
Россиянин Карен Хачанов проиграл Йесперу де Йонгу (Нидерланды, 106-е место в рейтинге АТР) 5:7, 7:5, 2:6, 7:6, 2:6.
