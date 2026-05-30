последняя новость: 10:59
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
Новая Версия Сайта
Спорт

Открытый чемпионат Франции. Джокович проиграл 19-летнему бразильцу

Теннис
Сенсации
Теннисный турнир Большого Шлема
время публикации: 30 мая 2026 г., 09:23 | последнее обновление: 30 мая 2026 г., 09:28
Открытый чемпионат Франции. Джокович проиграл 19-летнему бразильцу
AP Photo/Emma Da Silva

В матче третьего круга Открытого чемпионата Франции Новак Джокович проиграл 19-летнему бразильцу Жоау Фонсеке 6:4, 6:4, 3:6, 5:7, 5:7.

Александр Зверев (Германия) победил француза Кантена Алиса 6:4, 6:3, 5:7, 6:2.

Норвежец Каспер Рууд одержал волевую победу над американцем Томми Полом 4:6, 6:7, 6:4, 7:6, 7:5.

20-летний чех Якуб Меншик победил седьмую ракетку мира ввстралийца Алекса де Минора 0:6, 6:2, 6:2, 6:3.

Россиянин Карен Хачанов проиграл Йесперу де Йонгу (Нидерланды, 106-е место в рейтинге АТР) 5:7, 7:5, 2:6, 7:6, 2:6.

