последняя новость: 07:15
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
Ближний Восток

Белый дом: решение по Ирану пока не принято

время публикации: 30 мая 2026 г., 07:15 | последнее обновление: 30 мая 2026 г., 07:45
Президент США Дональд Трамп пойдет на мирное соглашение с Ираном только в том случае, если оно будет отвечать всем его условиям. Об этом сообщил представитель Белого дома на условиях анонимности после того, как американский лидер провел совещание со своими советниками для обсуждения возможного соглашения.

"Заседание продолжалось около двух часов. Президент Трамп заключит только ту сделку, которая будет хороша для Америки и будет соответствовать его красным линиям", – заявил чиновник. Он также добавил: "Иран никогда не должен обладать ядерным оружием".

Совещание завершилось без принятия окончательного решения, несмотря на то, что ранее Трамп заявлял в своих соцсетях, что направляется в Ситуационный центр для вынесения "окончательного вердикта". На фоне заявлений Вашингтона о близости к соглашению Тегеран продолжает настаивать, что "финальной договоренности пока нет", а иранские государственные СМИ назвали описание условий сделки со стороны Трампа "смесью правды и лжи".

Министр обороны США Пит Хегсет заявил, что американские ВС готовы возобновить свои удары по Ирану, если соглашение не будет достигнуто. Выступая на форуме по безопасности в Сингапуре, Хегсет сказал: "Наша способность начать все сначала в случае необходимости превосходит любые ожидания". По его словам, президент США Дональд Трамп проявил "терпение" и хочет "хорошую сделку", которая гарантирует, что у Ирана не будет ядерного оружия.

