Почему "разводятся" моногамные животные и что влияет влияет на их выбор

Социальная моногамия встречается менее чем у 10% видов млекопитающих, а птицы проявляют меньшую верность, чем считалось раньше.

Как объясняет The Guardian профессор Саймон Гриффит, эволюционный эколог из Университета Маккуори, низкий процент пар среди млекопитающих обусловлен различием в родительском вкладе самцов и самок. У большинства животных основная забота о потомстве ложится на самку, которая тратит значительные ресурсы на вынашивание и кормление детеныша. В то же время, у птиц ситуация совершенно иная. Самец может заботиться о потомстве наравне с самкой, особенно в вопросе добычи пищи, именно поэтому птицы чаще образуют пары.

Однако с развитием генетических методов тестирования ученые начали осознавать, что птицы гораздо менее верны, чем считалось ранее, и что социальная и сексуальная моногамия не всегда совпадают. Предыдущие исследования показывают, что 76% птенцов Расписного малюра (Malurus splendens), вылупившихся в гнездах, были рождены от других самцов. Этот шокирующий уровень измены уступает лишь австралийской сороке, где показатель достигает 82%.

Исследователи предполагают, что уровень расставания между птицами зависит от длительности их жизни. Долгоживущие странствующие альбатросы (Diomedea exulans) извлекают больше пользы из прочных парных связей, хотя даже среди них уровень "разводов" может достигать 10%. А короткоживущие виды могут быть более склонны оставить своего партнера, чтобы увеличить свои шансы на размножение.

Другие факторы, которые могут побуждать животных к смене партнера, включают высокий уровень смертности и дисбаланс полов. Эти условия усиливают конкуренцию за партнера, создавая искушение для представителей меньшинства найти более привлекательного спутника.

Кроме того, наблюдения показывают, что климатический кризис также может влиять на разводы. В исследовании снежных буревестников (Pagodroma nivea), гнездящихся в расщелинах скал в Антарктиде ученые обнаружили, что количество снежных дней в период размножения напрямую связано с уровнем распада пар. Слишком много снега заполняет гнезда и замораживает яйца, что приводит к неудачной инкубации.