Дети играли важную роль в создании доисторических наскальных рисунков

Археологи из Тель-Авивского университета предложили гипотезу, объясняющую роль маленьких детей в древних сообществах и в создании наскальной живописи.

Работа опубликована в журнале Arts.

Соавтор работы доктор Элой Асаф говорит: "На сегодняшний день обнаружено около 400 пещер с наскальным искусством, в основном во Франции и Испании, причем возраст произведений искусства составляет от 40000 до 12000 лет. Существуют веские доказательства участия детей в создании рисунков – отпечатки рук и рисунки пальцами, сделанные детьми в возрасте от двух до двенадцати лет. В некоторых пещерах были обнаружены следы ног и рук детей, наряду со следами взрослых. Это поднимает вопрос: почему совсем маленьких детей брали в изнурительные и опасные путешествия в глубины темных извилистых пещер с низким уровнем кислорода?"

До сих пор считалось, что детей приводили в пещеры в основном в образовательных целях, чтобы как можно раньше приобщить их к ритуалам сообщества. В новом исследовании ученые утверждают, что участие детей имело и другое значение: они сами играли уникальную роль в этих ритуалах.

Коренные культуры по всему миру с доисторических времен и до нашего времени рассматривают детей как "активных агентов" – посредников между сущностями, населяющими естественный мир, подземный мир и космос. Возможно, дети играли важную роль и в сообществах охотников-собирателей, которые стремились поддерживать постоянные, уважительные отношения с различными сущностями: животными и растениями, которые служили источниками пищи, камнями, которые использовали для изготовления инструментов и духами предков.

Соавтор работы профессор Ран Баркай говорит: "Многие из этих обществ считали пещеры вратами в подземный мир, где с помощью шаманских ритуалов они могли общаться с космическими сущностями и обитателями подземного мира. В этом контексте маленькие дети воспринимались как пограничные существа, принадлежащие как к сфере, которую они покинули совсем недавно (до рождения), так и к миру, в котором они сейчас живут".

Ученые приходят к выводу, что маленькие дети с точки зрения древних сообществ идеально подходят для преодоления разрыва между мирами и передачи сообщений нечеловеческим сущностям: дети могут не только слушать, но и говорить с духами. Поэтому дети присоединялись к взрослым в путешествиях в глубины пещер и участвовали в создании наскальных рисунков и других ритуалах.