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Наука и Хайтек

На вершинах Скалистых гор обнаружена ртуть

Экология
Исследования
США
время публикации: 03 апреля 2025 г., 11:14 | последнее обновление: 03 апреля 2025 г., 11:14
На вершинах Скалистых гор обнаружена ртуть
AP Photo/Charlie Riedel

Ученые обнаружили, что штормы в Скалистых горах в США заносят снег, который оказывается загрязненным ртутью и другими токсичными веществами из местных шахт.

Исследование, опубликованное в журнале Environmental Pollution, изучало уровни загрязнения ртутью, цинком, кадмием и сурьмой на почти 50 разных участках в Скалистых горах – горном хребте в Северной Америке. Исследователи установили, что возможным источником загрязнения являются шахты на северо-западе Тихоокеанского региона, а также в Айдахо и Монтане.

Хотя уровни загрязнения, выявленные в исследовании, соответствуют стандартам EPA для питьевой воды и водной флоры и фауны, пыль может способствовать ускоренному таянию снега, снижая его способность отражать свет.

Эти данные также помогают понять, как загрязняющие вещества и пыль распространяются в атмосфере. Для получения полной картины загрязнения металлами в регионе исследование использовало несколько наборов данных.

Образцы снега были собраны в 48 точках по Скалистым горам весной 2018 года. Далее ученые измерили концентрацию различных металлов в этих образцах, включая кальций из природной пыли, а не в результате человеческой деятельности. Сравнив металлы из природной пыли, с металлами в пыли от промышленной деятельности, исследователи смогли определить, какая часть загрязнения была вызвана деятельностью человека.

Для подтверждения своих выводов исследователи также проанализировали данные Национальной программы атмосферных выпадений, в рамках которой с 2009 по 2018 год измерялись уровни ртути и кальция в осадках. Они снова зафиксировали более высокие концентрации металлических загрязнителей в северных Скалистых горах, а также в Монтане, Айдахо и северном Вайоминге.

Наука и Хайтек
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