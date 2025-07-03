Исследования компьютерного зрения ведут к развитию тотальной слежки

Международная команда ученых показала, что подавляющее большинство научных работ и патентов, посвященных компьютерному зрению за период с 1990 по 2020 год, связано с технологиями слежки. Работа опубликована в журнале Nature.

Исследователи обнаружили, что 90% изученных научных работ и 86% патентов с 1990 по 2020 годы касались обработки изображений людей и их окружения. Лишь 1% работ и патентов были предназначены исключительно для анализа нечеловеческих данных. Особенно тревожит авторов исследования динамика роста: если в 1990-е годы 53% исследований по компьютерному зрению приводили к патентам, связанным с наблюдением, то в 2010-е эта цифра выросла до 78%.

Исследования 2020-х годов в рамках работы не рассматривались, но ученые подозревают, что использование ИИ в задачах компьютерного зрения могло еще больше усилить тревожную динамику.

Ученые отмечают, что в своих статьях исследователи обычно описывают людей как "объекты", а социальные пространства как "сцены", что может снижать этические барьеры. Лидером по числу публикаций, которые привели к патентам для разных видов видеонаблюдений, является компания Microsoft (296 работ), на втором месте – Университет Карнеги-Меллона (184 работы).

Авторы исследования призывают ученых осознать моральные последствия своей работы, поскольку технологии наблюдения развиваются государствами и корпорациями без участия общественности.

Сандра Вахтер, специалист по технологиям и регулированию Оксфордского университета говорит: "Ножом можно резать хлеб, а можно кого-то заколоть. И задача политиков – убедиться, что мы кормим людей, а не убиваем".