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Наука и Хайтек

Отсутствие грязи на космической станции может наносить вред здоровью астронавтов

Исследования
Космос
время публикации: 03 марта 2025 г., 17:15 | последнее обновление: 03 марта 2025 г., 17:15
Отсутствие грязи на космической станции может наносить вред здоровью астронавтов
Roscosmos State Space Corporation via AP

Ученые выяснили, что стерильная обстановка на Международной космической станции (МКС) может быть причиной возникновения сыпи и герпеса у астронавтов, и предлагают внести полезных микробов на станцию.

Исследование Калифорнийского университета показало, что на МКС почти нет микробов, присутствующих в почве и воде, которые считаются полезными для иммунной системы. Недостаток микробного разнообразия может объяснять, почему астронавты часто сталкиваются с проблемами со здоровьем, связанными с иммунитетом – такими как сыпь, герпес, грибковые инфекции и опоясывающий лишай.

Исследователи сотрудничали с астронавтами, которые взяли образцы с 803 различных поверхностей на МКС. Ученые проанализировали, какие бактерии и химические вещества присутствовали в каждом образце. В целом, основным источником микробов на станции была человеческая кожа, хотя их распространение варьировалось в разных частях МКС. В столовой и зонах для приготовления пищи было больше микробов, связанных с пищей, в то время как в туалете встречались виды, связанные с мочой и фекалиями. В отличие от большинства образцов с Земли, на поверхностях МКС не было микробов, которые обычно присутствуют в почве и воде.

Теперь ученые полагают, что размещение полезных микробов, характерных для Земли, на космических станциях поможет решить проблему и улучшить здоровье астронавтов без ущерба для их гигиены.

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