Отсутствие грязи на космической станции может наносить вред здоровью астронавтов

Ученые выяснили, что стерильная обстановка на Международной космической станции (МКС) может быть причиной возникновения сыпи и герпеса у астронавтов, и предлагают внести полезных микробов на станцию.

Исследование Калифорнийского университета показало, что на МКС почти нет микробов, присутствующих в почве и воде, которые считаются полезными для иммунной системы. Недостаток микробного разнообразия может объяснять, почему астронавты часто сталкиваются с проблемами со здоровьем, связанными с иммунитетом – такими как сыпь, герпес, грибковые инфекции и опоясывающий лишай.

Исследователи сотрудничали с астронавтами, которые взяли образцы с 803 различных поверхностей на МКС. Ученые проанализировали, какие бактерии и химические вещества присутствовали в каждом образце. В целом, основным источником микробов на станции была человеческая кожа, хотя их распространение варьировалось в разных частях МКС. В столовой и зонах для приготовления пищи было больше микробов, связанных с пищей, в то время как в туалете встречались виды, связанные с мочой и фекалиями. В отличие от большинства образцов с Земли, на поверхностях МКС не было микробов, которые обычно присутствуют в почве и воде.

Теперь ученые полагают, что размещение полезных микробов, характерных для Земли, на космических станциях поможет решить проблему и улучшить здоровье астронавтов без ущерба для их гигиены.