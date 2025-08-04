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Наука и Хайтек

Израильские ученые проводят эксперимент на МКС по выращиванию бактерий

Больницы
Космос
Израильские ученые
время публикации: 04 августа 2025 г., 16:40 | последнее обновление: 04 августа 2025 г., 16:43
Израильские ученые проводят эксперимент на МКС по выращиванию бактерий
Wikipedia.org. Фото: NASA

Ученые из Медицинского центра "Шиба" проводят эксперимент на МКС со штаммами кишечной палочки и сальмонеллы, чтобы изучить влияние микрогравитации на рост патогенов и их влияние на организм астронавтов.

Миссия Crew-11 компании SpaceX успешно доставила на Международную космическую станцию образцы опасных для человека бактерий. В рамках совместного эксперимента израильского Медицинского центра "Шиба" и американской компании SpaceTango ученые планируют изучить, как условия микрогравитации влияют на рост и развитие болезнетворных микроорганизмов.

На борт орбитальной лаборатории доставили штаммы кишечной палочки E.Coli, а также два вида сальмонеллы – Salmonella bongori и Salmonella typhimurium. Исследователи будут выращивать эти бактерии в условиях невесомости, затем заморозят образцы при температуре минус 80 градусов Цельсия и вернут их на Землю для сравнительного анализа со штаммами, выращенными в земных условиях.

Руководитель Лаборатории исследования инфекционных заболеваний Медицинского центра "Шиба" Охад Галь-Мор отмечает, что космические условия влияют на поведение и развитие бактерий – на их рост, экспрессию генов и приобретение таких свойств, как устойчивость к антибиотикам или заразность. Эксперимент впервые позволит на молекулярном уровне картировать изменения в генетическом профиле патогенных бактерий в космосе.

Ученые рассчитывают получить данные, которые помогут в борьбе с распространением инфекционных заболеваний в космосе и на Земле и найти способы предотвращения развития у бактерий устойчивости к антибиотикам.

Наука и Хайтек
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