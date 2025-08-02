Миссия Crew-11: корабль Crew Dragon пристыковался к МКС

Американский многоразовый космический корабль Crew Dragon компании SpaceX пристыковался к Международной космической станции (МКС), сообщает NASA.

На МКС в рамках миссии Crew-11 доставлены трое астронавтов – американцы Майкл Финк и Зен Кардман, японец Кимия Юи, а также российский космонавт Олег Платонов.

Миссия проводится в рамках соглашения о перекрестных полетах между "Роскосмосом" и NASA.

На МКС в настоящее время работает экипаж в составе семи человек – космонавты "Роскосмоса" Сергей Рыжиков, Алексей Зубрицкий, Кирилл Песков, астронавты NASA Энн Макклейн, Николь Айерс, Джонатан Ким, а также японский астронавт Такуя Ониси.