К МКС отправился корабль Crew Dragon с четырьмя астронавтами на борту

Компания SpaceX осуществила запуск корабля Crew Dragon с четырьмя астронавтами на борту в рамках миссии Crew-11. Изначально старт был запланирован на 31 июля, но его отменили из-за неблагоприятных метеоусловий.

Ракета-носитель Falcon 9 с кораблем Crew Dragon C206 Endeavour стартовала с площадки в Космическом центре имени Джона Кеннеди (штат Флорида). Через 7,5 минут первая ступень ракеты-носителя совершила посадку на специальной площадке космодрома, а через 10 минут Crew Dragon был выведен на орбиту.

Корабль доставит на МКС четырех астронавтов: американцев Майкла Финка и Зена Кардмана, японца Кимию Юи и россиянина Олега Платонова.

Стыковка корабля со станцией должна состояться 2 августа.