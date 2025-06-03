Вежливость укрепляет коллектив и способствует эффективной работе

Психологи Тель-Авивского университета и Варшавского университета SWPS показали, что взаимная вежливость повышает эффективность работы коллектива и способствует комфортной работе.

Работа опубликована в журнале Social Psychology.

Психологи задались вопросом: как проявления вежливости – улыбка, теплый тон, искреннее внимание – влияют на коллективную работу?

В первой части исследования приняли участие 463 добровольца, которые оценивали свою склонность к вежливому поведению в повседневных ситуациях (например, благодарность кассиру супермаркета, теплый тон при общении коллегами и т.д.), уровень социальной связанности (ощущение принадлежности к группе) и готовность к сотрудничеству. Результаты показали, что склонность к вежливости повышает чувство социальной связанности, а это, в свою очередь, повышает склонность к сотрудничеству.

Во второй части эксперимента участвовали 164 студента, которых разделили на команды. Участникам первой группы предлагалось вести себя максимально вежливо: улыбаться, поддерживать приятную атмосферу, внимательно выслушивать других. Участникам второй группы предлагалось сосредоточиться только на выполнении задания, не обращая внимания на характер отношений. Оказалось, что команды, где участники проявляли вежливость, более удовлетворены совместной работой, чем те, кто фокусировался только на задаче.

Авторы подчеркивают, что даже небольшие проявления вежливости запускают "цепную реакцию" позитивных изменений: растет доверие и желание работать вместе.

Психологи отмечают, что проявления вежливости и доброжелательности требуют определенных усилий, направленных на внимание к коллегам, а не только на решение задачи. Но эти затраты заведомо компенсируются: снижается необходимость в психологической самозащите, человек не боится ошибаться, падает внутреннее напряжение, которое неизбежно в более жестких коллективах. В итоге общие издержки на поддержание психологического комфорта снижаются, а команда становится более сплоченной, мотивированной и продуктивной.

Исследование опровергает распространенное представление, что вежливость мешает эффективности. Наоборот, вежливость оказывается мощным инструментом для укрепления социальных связей и повышения эффективности командной работы, особенно в долгосрочной перспективе.