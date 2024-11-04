Исследование: животные с возрастом становятся менее общительными, как и люди

В рамках нового исследования группа ученых из Великобритании, Германии и Нидерландов обнаружила, что животные с возрастом также сокращают свои социальные связи и становятся менее общительные, как и многие люди.

Исследователи проанализировали данные за шесть лет по домовым воробьям (Passer domesticus) и заметили, что круг общения у птиц с возрастом сокращается. Затраты на создание новых социальных связей увеличиваются с годами и возрастает риск агрессии со стороны более молодых особей. Такие же выводы были сделаны после наблюдения за самками благородных оленей (Cervus elaphus).

И если сокращение социальных связей рассматривается, как что-то негативное в случае людей, для животных это может быть одним из методов выживания в пожилом возрасте. Дело в том, что с годами иммунитет становится более слабым и избегание большого количества взаимодействий помогает снизить риск возможных заболеваний.