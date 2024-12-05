Традиция оставлять на камне отпечатки рук, вероятно, изобретена неандертальцами

Международная команда ученых оценила возраст отпечатков рук на стенах пещеры Мальтравьесо (Эстремадура, Испания). Возраст отпечатков достигает 66 тысяч лет, то есть, они оставлены, скорее всего, неандертальцами.

Работа опубликована в журнале Journal of Archaeological Science.

Отпечатки окрашенных пигментом рук на стенах пещер являются одной из самых древних и распространенных форм доисторического наскального искусства. Такие отпечатки найдены во многих пещерах Европы и Азии. Кто их создавал и когда – определить довольно трудно.

Среди наиболее значительных коллекций таких отпечатков – большой набор, найденный в пещере Мальтравьесо на западе Испании. Красители изготовлены с использованием естественных пигментов, таких как оксид марганца, гематит и магнетит, поэтому отпечатки не поддаются радиоуглеродному датированию.

Однако разработка методов уран-ториевого датирования позволила авторам нового исследования определить минимальный возраст 22 отпечатков в Мальтравизо.

Результаты не позволяют точно сказать, когда отпечатки созданы, но они показывают их минимальный возраст: у некоторых образцов он не менее 6000 лет, но есть такие, которые созданы более 66700 лет назад.

Авторы исследования объясняют: "Учитывая, что нет убедительных доказательств присутствия современных людей в Иберии до 40 или 45 тысяч лет назад, из этого следует, что по крайней мере некоторые из отпечатков в Мальтравизо были созданы группами Homo в Европе задолго до появления Homo sapiens". Известно, что неандертальцы обитали в этом регионе примерно 180000-37000 лет назад, поэтому им, вероятно, и принадлежат отпечатки.

По всей видимости, Homo sapiens, заселившие Пиренеи позднее, копировали технику неандертальцев, добавляя в коллекцию свои собственные отпечатки.

"Представленные данные позволяют предположить, что отпечатки рук были инновацией неандертальцев", – отмечают авторы исследования.

Исследователи отмечают, что вряд ли отпечатки были сделаны для демонстрации, поскольку они обнаружены на поверхностях "глубоко внутри пещеры далеко от естественного освещения". Вероятно, они имели какую-то "ритуальную или культовую" функцию, хотя вряд ли мы когда-нибудь узнаем об этом наверняка.