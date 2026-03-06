Змеи прибегают к каннибализму, когда им предоставляется такая возможность

В недавней работе, охватившей более 500 зафиксированных эпизодов каннибализма у свыше 200 видов змей, выяснилось, что подобное поведение распространено значительно шире, чем предполагалось. Чаще всего змеи поедают сородичей из-за стечения обстоятельств – например, при дефиците пищи или под воздействием стрессовых факторов окружающей среды.

Статья, опубликованная в журнале Biological Reviews, стала первым масштабным обзором каннибализма у змей. Авторы предполагают, что такое поведение неоднократно возникало в ходе эволюции этих хищных рептилий. Ранее подобные случаи описывались лишь эпизодически, однако исследователи решили систематизировать данные и выявить возможные закономерности.

В течение двух лет группа ученых из Бразилии анализировала научные публикации, книги и журнальные материалы, собирая свидетельства о поедании змеями друг друга. Все зафиксированные эпизоды были распределены по категориям – например, между брачными партнерами, соперниками или особями из одного семейства. Анализ показал, что каннибализм мог независимо возникать как минимум 11 раз в эволюционной истории змей. В одних случаях причиной становилась нехватка пищи, когда поедание сородича становилось вынужденной мерой. В других – это происходило в условиях неволи, где ограниченное пространство и дефицит ресурсов также способствовали такому поведению.

Зафиксированные эпизоды затрагивали самые разные виды змей. Около 19% случаев каннибализма пришлись на элапид – семейство, к которому относятся кобры и другие ядовитые виды. В то же время слепые змеи оказались единственной крупной группой, среди которой подобных случаев не зарегистрировано. Вероятно, это объясняется особенностями их строения: у них не развилась подвижная, несросшаяся нижняя челюсть, позволяющая широко раскрывать пасть и заглатывать крупную добычу, включая других змей.

Авторы подчеркивают, что, несмотря на масштабность исследования, оно, скорее всего, отражает лишь часть реальной картины – многие случаи каннибализма могли остаться незадокументированными. Тем не менее этот первый системный анализ поведения змей дает ученым более полное представление о повадках этих рептилий и о том, на какие крайние меры они способны идти ради выживания в неблагоприятных условиях.