Антарктида теряет участки льда размером с Лос-Анджелес каждые три года

В ходе масштабного 30-летнего исследования гляциологи из Калифорнийского университета в Ирвайне составили подробную карту смещения линии заземления антарктического ледникового покрова – границы, где лед соприкасается с океанским дном. Анализ спутниковых наблюдений за три десятилетия показал: несмотря на общую устойчивость большей части континента, наиболее уязвимые районы теряют площадь льда, сопоставимую с территорией Большого Лос-Анджелеса, примерно раз в три года.

Работа, опубликованная в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, свидетельствует, что с 1996 года около 77% береговой линии Антарктиды оставались стабильными – линия заземления там практически не смещалась. Однако в Западной Антарктиде, на Антарктическом полуострове и в отдельных районах Восточной Антарктиды зафиксировано значительное отступление льда. В сумме за 30 лет было утрачено 12 820 квадратных километров приземного льда – площадь, сравнимая примерно с десятью территориями размером с Большой Лос-Анджелес.

В среднем лед отступал от дна со скоростью около 442 квадратных километров в год. Самые заметные изменения произошли в районе моря Амундсена и у побережья Гетца в Западной Антарктиде, где ледники откатились на 10-40 километров. В частности, Ледник Пайн-Айленд сократился на 33 километра, Ледник Туэйтса – на 26 километров, а Ледник Смита – на 42 километра.

Для исследования использовались данные множества спутниковых миссий – европейских, канадских, японских, итальянских, немецких и аргентинских. Значительную роль сыграли и коммерческие радиолокационные данные, полученные в рамках программы NASA по сотрудничеству с частными поставщиками. По словам ученых, это стало важной вехой в использовании коммерческих радарных снимков для изучения полярных регионов.

Большинство случаев отступления ледников ученые объясняют проникновением теплых океанских вод под ледяной щит. Однако перемещение линии заземления на северо-востоке Антарктического полуострова пока не получило однозначного объяснения.

В этом районе еще до начала исследования разрушились несколько шельфовых ледников. Ледники Эджворт, Бойделл, Сьогрен, Бомбардье и Динсмор заметно сократились, а ледники Гектория, Грин и Эванс отступили на десятки километров по сравнению с их положением в 1996 году. Авторы подчеркивают, что данные о положении линии заземления крайне важны для создания более точных моделей ледникового покрова, которые используются для прогнозирования повышения уровня мирового океана. Кроме того, полученные результаты помогают лучше оценить баланс массы Антарктиды: подтверждение высокой стабильности 77% побережья позволяет согласовать противоречивые данные измерений в Восточной Антарктиде и точнее определить зоны активной потери льда в других регионах континента.