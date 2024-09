Ученые: предствители племени цимане обладают самым здоровым сердцем и мозгом в мире

Ученые пришли к выводу, что у представителей племени цимане, которое живет в изоляции в тропических лесах Амазонки, самая здоровая сердечно-сосудистая система в мире, а их мозг стареет медленнее, чем у жителей Северной Америки или Европы, сообщает ВВС.

Племя насчитывает около 16 тысяч человек. Как и их предки, они живут охотой, собирательством, ловлей рыбы и выращиванием съедобных культур.

Ученые давно изучают здоровье этого народа и сделали немало неожиданных открытий.

Представители цимане проводят в сидячем положении менее 10% дня, в то время как жители развитых городов сидят примерно 54% времени. Охота у цимане длится более восьми часов, за которые они проходят в среднем 18 км.

Племя живет на реке Маники. Оттуда до ближайшего города около 100 км на лодке. У них весьма ограниченный доступ к обработанным пищевым продуктам, алкоголю и сигаретам.

Исследователи выяснили, что жир составляет 14% от среднего ежедневного рациона цимане, по сравнению, например, с 34% в Соединенных Штатах. Они едят много клетчатки, и 72% потребляемых ими калорий поступает из углеводов.

Белковую часть диеты цимане составляет мясо животных, на которых они охотятся (в основном, птицы и обезьяны), и рыба. Пищу обычно не жарят.

Коренные жители Амазонии привлекли внимание ученых из Калифорнийского университета, которые заметили, что пожилые цимане не страдают старческими болезнями — гипертонией, сахарным диабетом или проблемами с сердцем.

Около пяти лет назад ученые провели компьютерную томографию 705 представителей цимане в возрасте старше 40 лет и обнаружили, что у тех самый низкий уровень атеросклероза коронарных сосудов среди всех известных науке популяций. А также очень низкий уровень сердечных заболеваний.

Другое исследование, опубликованное в 2023 году в журнале Proceedings of the National Academy of Science, показало, что у пожилых цимане атрофия мозга на 70% меньше, чем у людей того же возраста в промышленно развитых странах, таких как Великобритания, Япония и США.