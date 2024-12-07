Ученые выяснили, почему некоторые люди верят фейковым новостям и теориям заговора

Исследователи изучили роль эпистемического доверия в определении способности распознавать фейковые и реальные новости.

Группа ученых из Университетского колледжа в Лондоне решила научно объяснить, почему некоторые люди готовы верить фейковым новостям и различным теориям заговора. Тогда они решили исследовать, как нарушения эпистемического доверия могут влиять на аспекты общего социального функционирования, а не только на психологическую устойчивость и межличностные отношения.

Эпистемическое доверие предполагает готовность человека принимать знания, переданные другими людьми, значимыми и самостоятельными. Нарушение такого доверия приводит к подрыванию здорового функционирования, требующего быстрой, эффективной проверки и обновления социальных знаний, и лежащее в основе психологических расстройств.

Ученые провели два исследования, в которых участвовали 705 и 502 взрослых соответственно. Каждый участник заполнил онлайн-анкету. Результаты показали, что люди с высокой степенью доверчивости хуже распознают фейковые новости, с большей вероятностью принимают их за реальные и склонны подтверждать ложные сведения, особенно касающиеся COVID-19. Также было установлено, что недоверие и доверчивость влияли на способность различать фейковые и реальные новости у людей, переживших несчастья в детстве.

Кроме того, исследование показало, что недоверие и доверчивость связаны с верой в теории заговора. Авторы предупреждают, что нельзя установить прямую причинно-следственную связь, но предполагают, что для эффективных вмешательств в общественное здоровье может потребоваться работа над преодолением недоверия и чрезмерной доверчивости. Будущие исследования необходимы для выяснения, распространяются ли эти результаты на другие страны.