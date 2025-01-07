Израильский стартап применил ИИ-модель для зашиты рыбоводческих ферм и солнечных батарей от птиц

Израильский стартап Nobify предложил технологию для защиты плавучих солнечных батарей и рыбоводческих хозяйств от птиц. ИИ-модель распознает "атаку с воздуха", и система шлангов разбрызгивает воду, чтобы отпугнуть птиц.

Иногда птицы наносят значительный ущерб. Например, эффективность плавучих солнечных батарей быстро падает, когда они покрываются птичьим пометом. А рыбоводческие хозяйства птицы попросту грабят. В этих случаях никакое пугало не поможет и необходимы новые решения, которые защитят батареи и бассейны от "атаки с воздуха".

Стартап Nobify, работающий в южной части израильского региона Негев, разработал набор датчиков, соединенных с системой шлангов. Шланги крепятся к сетке над бассейном. Они получают из бассейна воду и могут ее разбрызгивать.

Технология, работающая на основе искусственного интеллекта (ИИ), определяет присутствие птиц и активирует ближайшие к ним шланги. Они распыляют воду и отпугивают птиц.

"Шланги работают хаотично. Это не позволяет птицам их обойти или найти какие-либо закономерности в их работе. Однажды облитые водой птицы замечают шланги издалека и избегают приближения к ним", – объясняет изданию ISRAEL21c Мааян Падан, консультант по развитию бизнеса компании Nobify.

"Рынок аквакультуры очень велик: потребление рыбы, разводимой на фермах, в наши дни намного превышает потребление рыбы, добытой в результате традиционного промысла, и эта тенденция в будущем сохранится во всем мире, – объясняет CEO и соучредитель Nobify Офир Теслер. – Рынок плавучих солнечных панелей сейчас не так велик, но через несколько лет он значительно вырастет. На рынках аквакультуры и плавучих солнечных батарей ущерб от птиц может достигать 30%".

Компания, созданная всего 10 месяцев назад, уже использует свою технологию в четырех местах в Израиле: на двух рыбоводческих фермах в кибуцах, на плавучей солнечной площадке, кроме того технологию применяет национальная компания водоснабжения Израиля "Мекорот".

Компания Nobify получила 900 тысяч долларов инвестиций от Израильского управления инноваций и других израильских инвесторов.