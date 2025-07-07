Дроны могут перехватывать мобильную связь и определять цель в реальном времени

Компания Polus Tech ведет переговоры с Министерством обороны Израиля о внедрении системы ИИ-сенсоров на дронах. Система перехватывает мобильные переговоры и определяет цели в реальном времени.

Швейцарская технологическая компания Polus Tech основана в 2016 году Нивом Карми. Он ветеран израильской разведки и один из основателей компании NSO Group - разработчика ПО Pegasus, предназначенного для киберслежки. Карми покинул NSO и создал Polus Tech для гражданских приложений.

Компания Polus Tech разработала инновационные ИИ-сенсоры, которые можно устанавливать на дроны для обнаружения целей по радиосигналам мобильных телефонов. Изначально технология создавалась для поисково-спасательных операций. Системы Polus Tech уже использовались при спасении людей во время наводнений в Индонезии и Европе, при ликвидации последствий тропического циклона Альфред. ИИ-сенсоры помогают находить людей, даже потерявших сознание, благодаря анализу сигналов их мобильных устройств.

После 7 октября Polus Tech начала адаптировать технологию для военных приложений. Компания ведет переговоры с Министерством обороны Израиля о выводе продукции на рынок для западных армий.

Комплексная система включает радиоперехват, оптические камеры и умный менеджер миссий. Дроны летают на высоте свыше километра - достаточно высоко, чтобы избежать перехвата, но достаточно низко для работы простых камер.

По мнению экспертов "Глобс", технология может использовать IMSI-ловушки - устройства, которые "прикидываются" базовыми станциями сотовой связи и перехватывают сигнал мобильника. ИИ анализирует радиочастотные данные в реальном времени и обеспечивают точное наведение камер на цели.

Polus Tech значительно дешевле существующих систем идентификации террористов. Традиционно такие системы (например, разработки NSO) используют троянские программы, нелегально установленные на телефон. Это требует многочисленных согласований и судебных решений. Дроны Polus Tech просто поднимаются в небо, слышат переговоры и видят цель.