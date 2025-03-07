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Наука и Хайтек

Воображение будущих событий изменяет мозг, способствуя принятию разумных решений

Исследования
Психология
время публикации: 07 марта 2025 г., 11:19 | последнее обновление: 07 марта 2025 г., 11:19
Воображение будущих событий изменяет мозг, способствуя принятию здоровых решений
AP Photo/Silvia Izquierdo

Ученые выяснили, что практика размышлений о будущем помогает уменьшить импульсивность и улучшить связи в важных областях мозга.

Исследование, проведенное в Политехническом университете Вирджинии, показало, что способность более детально задумываться о конкретных событиях в будущем помогает снизить импульсивность и улучшить способность принятия разумных решений. В исследовании участвовали 24 человека, которые тренировались в представлении конкретных событий из своего будущего в лабораторных условиях, а затем возвращались к этим мыслям во время МРТ-сканирования для анализа изменений в мозговой активности.

Ученые обнаружили, что обучение людей больше думать о своем будущем изменяет их отношение к немедленным и будущим вознаграждениям, а также приводит к изменениям в связях в важных областях мозга. Участники показали снижение импульсивности при принятии решений и стали легче справляться с более сложными задачами, выбирая между немедленными и отсроченными вознаграждениями. В то же время исследователи заметили усиление связей между несколькими областями мозга, которые составляют так называемую сеть заметности.

Участники тренировались в представлении конкретных событий из своего будущего в лабораторных условиях, а затем возвращались к этим мыслям во время МРТ-сканирования для анализа изменений в мозговой активности.

Наука и Хайтек
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