Ученые, возможно, нашли природную альтернативу Ozempic

Новое исследование показывает, что кишечные бактерии, такие как Bacteroides vulgatus, и их метаболиты могут играть роль в развитии у человека пристрастия к сладкому.

В экспериментах ученые из Университета Цзяннань в Китае обнаружили, что у мышей, лишенных способности вырабатывать кишечный белок Ffar4, количество бактерий B. vulgatus в кишечнике сокращалось. Это, в свою очередь, приводило к снижению выработки гормона FGF21, связанного с тягой к сахару. В экспериментах на мышах, получавших агонисты GLP-1, заменители гормона, который естественным образом вырабатывается организмом и помогает регулировать уровень сахара в крови и чувство сытости, исследователи заметили, что эти препараты стимулируют выработку гормона FGF21.

Анализ крови 60 пациентов с диабетом 2-го типа и 24 здоровых участников, проведенный китайскими учеными, выявил, что мутации в гене Ffar4, приводящие к снижению уровня FGF21, связаны с усиленным пристрастием к сахару. Это может быть важным фактором, способствующим развитию диабета. Кроме того, в этом процессе ключевую роль, по-видимому, играет кишечный микробиом.

Исследователи установили, что при введении мышам метаболита бактерии B. vulgatus усиливалась секреция GLP-1, что, в свою очередь, стимулировало выработку FGF21. В результате у мышей наблюдался более стабильный уровень сахара в крови и снижение тяги к сладкому. Пока неясно, приведут ли аналогичные процессы к таким же результатам у людей, однако авторы исследования отмечают, что их работа "открывает возможность для профилактики диабета".