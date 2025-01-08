Образцы марсианского грунта готовы доставить на Землю компании Маска и Безоса

NASA объявило, что может обратиться к компании SpaceX Илона Маска или Blue Origin Джеффа Безоса, чтобы сократить расходы на возвращение образцов марсианского грунта, собранных марсоходом Perseverance, на Землю.

Первоначально NASA планировало доставить на Землю 30 трубок с образцами, которые собирает марсоход Perseverance, к 2030-м годам, но миссия Mars Sample Return столкнулась с ростом расходов и задержками, что заставило американское космическое агентство искать более рациональные решения.

Торопиться с доставкой образцов заставляют NASA и сообщения о китайской программе доставки образцов с Марса, старт которой планируется в 2028 году. NASA не хочет уступать приоритет в этой "марсианской гонке".

Покидающий свой пост администратор NASA Билл Нельсон сообщил, что агентство рассматривает две потенциальные архитектуры для посадки роботизированной платформы на Марс. Окончательное решение должно быть принято в середине 2026 года.

В первом варианте предлагается использовать проверенную систему NASA Sky Crane (это роботизированная платформа с восемью двигателями, которая опускает посадочный модуль на тросах). С помощью Sky Crane марсоходы Curiosity и Perseverance опускались на марсианскую поверхность в 2012 и 2021 годах. Второй вариант предполагает использование "тяжелой посадочной машины", разработанной коммерческим партнером.

"Вы все знаете, что SpaceX и Blue Origin уже проявили интерес, но это могут быть и другие компании", – сказал Нельсон. Хотя, как отмечают эксперты, то, что с такой задачей справятся "другие компании", сегодня выглядит маловероятным.

В обоих сценариях на борту спускаемого аппарата будет находиться легкая ракета Mars Ascent Vehicle, предназначенная для подъема образцов на орбиту. Там орбитальный аппарат Earth Return Orbiter подхватит полезную нагрузку для возвращения на Землю. Вместо солнечных панелей, которые уязвимы для пыльных бурь на Марсе, NASA планирует использовать для получения тепла и энергии атомную батарею.

По оценкам NASA, расходы на вариант с использованием Sky Crane составят от 6,6 до 7,7 млрд долларов – это гораздо меньше, чем 11 млрд долларов, предусмотренных первоначальным планом. Партнерство с частными компаниями может сократить расходы до 5,8-7,1 млрд долларов. Ближайшие сроки доставки образцов ожидаются в 2035-2039 годах.

Главная цель доставки марсианских образцов – поиск следов жизни на Марсе.