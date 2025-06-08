На поздней стадии рака иммунные клетки не атакуют опухоль, а защищают. Израильское исследование

Ученые из Тель-Авивского университета выявили неизвестный механизм прогрессирования рака молочной железы, который перепрограммирует иммунные клетки.

Ученые показали, что на поздних стадиях рака молочной железы клетки врожденной иммунной системы – нейтрофилы – вместо того, чтобы атаковать опухоль, начинают поддерживать ее рост и способствуют развитию метастазов. Работа опубликована в журнале Nature Cancer.

С помощью анализа межклеточных взаимодействий исследователи установили, что раковые клетки запускают своего рода защитный каскад. Они активируют макрофаги (другие клетки врожденного иммунитета). Макрофаги привлекают нейтрофилы в опухолевую микросреду и перепрограммируют их работу.

Эти нейтрофилы вступают в контакт с раковыми клетками и выделяют вещества, способствующие развитию опухоли, образованию новых кровеносных сосудов и подавлению иммунного ответа. То есть раковые клетки заставляют своего врага – иммунную систему – работать на себя.

В экспериментах на мышиных моделях было установлено, что подавление активности нейтрофилов значительно снижает рост опухоли и развитие кровеносных сосудов. Анализ клинических данных пациенток с поздними стадиями рака молочной железы подтвердил, что высокая активность нейтрофилов ведет к обострению заболевания.

Ученые пришли к выводу, что на поздних стадиях рака молочной железы высокая активность нейтрофилов является биомаркером агрессивного течения заболевания. Исследование открывает новые перспективы для разработки препаратов, нацеленных на взаимодействие между нейтрофилами и опухолевыми клетками. Ученые планируют создать диагностические инструменты на основе молекулярных профилей нейтрофилов.

Ведущий автор работы профессор Мерав Коэн отмечает: "Наше исследование выявило ранее недооцененное перекрестное взаимодействие между нейтрофилами и опухолевыми клетками. Результаты могут быть использованы как для диагностических, так и для терапевтических целей при агрессивном раке молочной железы".