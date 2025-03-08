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Наука и Хайтек

Отходы сигарет способствуют распространению устойчивости к противомикробным препаратам

Экология
Исследования
время публикации: 08 марта 2025 г., 10:44 | последнее обновление: 08 марта 2025 г., 10:45
Отходы сигарет способствуют распространению устойчивости к противомикробным препаратам
AP Photo/J. Scott Applewhite

Курение может нанести не только прямой вред здоровью человека, но и способствовать косвенным рискам для здоровья, связанным с устойчивостью к антибиотикам.

Исследование Технического университета Дрездена выявило, что загрязняющие вещества из сигаретного дыма и отходов сигарет могут способствовать росту и распространению устойчивых бактерий в окружающей среде. Междисциплинарная и международная группа исследователей также показала, что курение способствует распространению устойчивых бактерий в легких человека.

Исследователи обнаружили, что когда фильтры от сигарет, в которых содержится множество токсичных веществ, попадают в водоемы, они все чаще заселяются потенциально опасными микроорганизмами и бактериями, устойчивыми к антибиотикам, так как особенно хорошо приспособлены к суровым условиям, создаваемым фильтрами. Окурки, содержащие устойчивые и патогенные бактерии, могут переноситься в реки, другие водоемы или на пляжи, способствуя распространению опасных микроорганизмов.

Исследование также подтверждает риски для пользователей табачных изделий: курильщики могут способствовать более быстрому распространению устойчивых микробов в своих легких, что снижает эффективность антибиотиков при лечении будущих легочных инфекций. Разные виды бактерий могут обмениваться генами устойчивости через плазмиды – маленькие молекулы ДНК, которые бактерии передают друг другу. Это позволяет бактериям, которые раньше поддавались лечению антибиотиками, развивать устойчивость к этим препаратам, делая их труднее поддающимися лечению.

Наука и Хайтек
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