В понедельник, 4 апреля, 22-летняя израильская гимнастка, олимпийская чемпионка Линой Ашрам объявила о завершении профессиональной спортивной карьеры. О том, что такое решение принято, сообщалось на позапрошлой неделе.

Примечательно, что на пресс-конференцию по поводу завершения спортивной карьеры Линой пришла, надев золотую цепочку с олимпийской символикой, которую в январе ей вернула полиция после того, как эта цепочка была похищена.

Линой Ашрам летом 2021 года стала чемпионкой Токийской олимпиады. Она также 11-кратная медалистка чемпионатов мира, двукратная чемпионка Европы.

Напомним, что по результатам голосования в декабре Линой Ашрам была названа читателями NEWSru.co.il "Человеком 2021 года" в номинации "Спорт".

В ноябре национальный олимпийский комитет Израиля выбрал лучших спортсменов по итогам 2021 года. Лучшими спортсменами были названы олимпийские чемпионы гимнасты Линой Ашрам и Артем Долгопят. Линой стала лучшей спортсменкой Израиля четвертый раз подряд, Артем признан спортсменом года во второй раз. Лучшим тренером года признана Айелет Зусман, тренер Линой Ашрам.

Линой Ашрам. Краткая справка

Линой Ашрам – 22 года, она родилась и выросла в Ришон ле-Ционе. Ее мать, Хедва, из семьи уроженцев Греции, работает помощницей воспитателя в детском саду; отец, Орен, военный, йеменского происхождения. Линой начала заниматься художественной гимнастикой в 7 лет, в 12 – впервые приняла участие в международных соревнованиях. В 2017 году Линой начала службу в рядах ЦАХАЛа в качестве отличника спортивной подготовки, а после демобилизации поступила в Академический колледж Ono.

Линой Ашрам вошла в историю как первая израильская гимнастка, ставшая призером индивидуального многоборья (бронза) на чемпионате мира (Пезаро, 2017) и первая израильская гимнастка, ставшая вице-чемпионкой мира в индивидуальном многоборье (София 2018) .

Также она – первая израильская гимнастка, завоевавшая "золото" в многоборье на Кубке мира (Гвадалахара 2018); первая израильская гимнастка, завоевавшая "золото" в серии Финала Гран-При (Брно 2015) и вторая младшая гимнастка, выигравшая медаль в серии Финала Гран-При (Брно 2015).

7 августа 2021 года Линой Ашрам победила в индивидуальном многоборье на Олимпиаде в Токио, став первой израильской олимпийской чемпионкой по художественной гимнастике.