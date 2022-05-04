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NEWSru.co.il :: Спорт4 мая 2022 г., 07:42

Умер белорусский тяжелоатлет, участник Афинской и Пекинской олимпиад, чемпион Европы

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Виталий Дербенев

2 мая на 46-м году жизни умер известный белорусский тяжелоатлет Виталий Дербенев, сообщает "Прессбол" со ссылкой на тренерский штаб сборной Беларуси.

Виталий Дербенев выступал в весовой категории до 56 кг. Он четырехкратный чемпион Европы, двукратный серебряный призер и двукратный бронзовый призер чемпионатов Европы.

Он - участник Сиднейской, Афинской и Пекинской олимпиад. В 2004 году Виталий Дербенев занял четвертое место в олимпийском турнире.


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