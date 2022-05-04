Умер белорусский тяжелоатлет, участник Афинской и Пекинской олимпиад, чемпион Европы

2 мая на 46-м году жизни умер известный белорусский тяжелоатлет Виталий Дербенев, сообщает "Прессбол" со ссылкой на тренерский штаб сборной Беларуси.

Виталий Дербенев выступал в весовой категории до 56 кг. Он четырехкратный чемпион Европы, двукратный серебряный призер и двукратный бронзовый призер чемпионатов Европы.

Он - участник Сиднейской, Афинской и Пекинской олимпиад. В 2004 году Виталий Дербенев занял четвертое место в олимпийском турнире.