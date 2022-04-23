Умер известный советский футболист, олимпийский призер

22 апреля на 72-м году жизни умер известный советский футболист Виктор Звягинцев, сообщает официальный сайт донецкого "Шахтера".

Защитник основную часть карьеры провел в донецком "Шахтере". По одному сезону он играл за киевский СКА, московский ЦСКА, киевское "Динамо" и "Таврию" (Симферополь).

Виктор Звягинцев - чемпион СССР среди юношей 1968 года, двукратный серебряный призер чемпионатов СССР, обладатель Кубка СССР 1980 года. Он дважды включался в список "33 лучших" по итогам чемпионатов СССР.

Он был признан лучшим дебютантом "Шахтера" в чемпионате 1970 года, в 1975 году был капитаном "Шахтера".

Виктор Звягинцев - бронзовый призер олимпиады 1976 года.