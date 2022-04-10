"Старая дама" разгромлена в берлинском дерби

В матче двадцать девятого тура чемпионата Германии встречались столичные команды. "Унион" разгромил "Герту" 4:1.

"Унион" ведет борьбу за попадание в еврокубки. "Старая дама" может покинуть элиту по итогам сезона. Это третий матч "Герты" под руководством Феликса Магата.

На 31-й минуте Беккер навесил. Бывший игрок "Герты" Генки Харагучи открыл счет 0:1.

Подопечные "Железного Феликса" отыгрались на 49-й минуте. Бельфодил прострелил. Арендованный у ПСВ Тимо Баумгартль срезал мяч в свои ворота 1:1.

Через три минуты Гиссельманн навесил. Гриша Премель головой отправил мяч в сетку 1:2.

На 74-й минуте Шеральдо Беккер убежал от защитника, ворвался в штрафную и пробил в дальний нижний угол 1:3. На 85-й минуте Свен Михель вышел один на один 1:4.