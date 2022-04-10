"Старая дама" разгромлена в берлинском дерби
В матче двадцать девятого тура чемпионата Германии встречались столичные команды. "Унион" разгромил "Герту" 4:1.
"Унион" ведет борьбу за попадание в еврокубки. "Старая дама" может покинуть элиту по итогам сезона. Это третий матч "Герты" под руководством Феликса Магата.
На 31-й минуте Беккер навесил. Бывший игрок "Герты" Генки Харагучи открыл счет 0:1.
Подопечные "Железного Феликса" отыгрались на 49-й минуте. Бельфодил прострелил. Арендованный у ПСВ Тимо Баумгартль срезал мяч в свои ворота 1:1.
Через три минуты Гиссельманн навесил. Гриша Премель головой отправил мяч в сетку 1:2.
На 74-й минуте Шеральдо Беккер убежал от защитника, ворвался в штрафную и пробил в дальний нижний угол 1:3. На 85-й минуте Свен Михель вышел один на один 1:4.
Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день
// NEWSru.co.il // Спорт // 10 апреля 2022
Неймар и Мбаппе забили по три мяча. Месси сделал три голевые передачи
Неймар и Мбаппе забили по три мяча. Месси сделал три голевые передачи
// NEWSru.co.il // Спорт // 10 апреля 2022
Сон Хын Мин забил три гола. "Тоттенхэм" победил в Бирмингеме
Сон Хын Мин забил три гола. "Тоттенхэм" победил в Бирмингеме
// NEWSru.co.il // Спорт // 10 апреля 2022
Чемпионат Израиля по футболу. "Бейтар" победил в "битве за выживание"
Чемпионат Израиля по футболу. "Бейтар" победил в "битве за выживание"
// NEWSru.co.il // Спорт // 09 апреля 2022
Чемпионат Англии. Вечер агрессивного гостя. "Челси" забил шесть безответных голов, "Лидс" - три
Чемпионат Англии. Вечер агрессивного гостя. "Челси" забил шесть безответных голов, "Лидс" - три