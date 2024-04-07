Теннис на колясках. Израильтяне победили в парном разряде Открытого чемпионата Кореи
время публикации: 07 апреля 2024 г., 10:33 | последнее обновление: 07 апреля 2024 г., 10:38
Израильские теннисисты (теннис на колясках) Гай Сасон и Илай Хайот стали победителями Открытого чемпионата Кореи в парном разряде.
Израильтяне победили турков Уйгура Атинеля и Али Атамана 6:2, 6:3, австралийца Хита Дэвидсона и американца Дэвида Вагнера 5:7, 6:1, 13:11.
В финале Гай и Илай победили чилийца Диего Переса и бразильца Иманиту Сильву 5:7, 6:4, 10:8.
Гай Сасон стал победителем Открытого чемпионата Кореи и в одиночном разряде.
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