Теннис на колясках. Израильтяне победили в парном разряде Открытого чемпионата Кореи

Израильские теннисисты (теннис на колясках) Гай Сасон и Илай Хайот стали победителями Открытого чемпионата Кореи в парном разряде.

Израильтяне победили турков Уйгура Атинеля и Али Атамана 6:2, 6:3, австралийца Хита Дэвидсона и американца Дэвида Вагнера 5:7, 6:1, 13:11.

В финале Гай и Илай победили чилийца Диего Переса и бразильца Иманиту Сильву 5:7, 6:4, 10:8.

Гай Сасон стал победителем Открытого чемпионата Кореи и в одиночном разряде.