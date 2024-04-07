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Теннис на колясках. Израильтяне победили в парном разряде Открытого чемпионата Кореи

время публикации: 07 апреля 2024 г., 10:33 | последнее обновление: 07 апреля 2024 г., 10:38
Теннис на колясках. Израильтяне победили в парном разряде Открытого чемпионата Кореи
AP Photo/Alessandra Tarantino

Израильские теннисисты (теннис на колясках) Гай Сасон и Илай Хайот стали победителями Открытого чемпионата Кореи в парном разряде.

Израильтяне победили турков Уйгура Атинеля и Али Атамана 6:2, 6:3, австралийца Хита Дэвидсона и американца Дэвида Вагнера 5:7, 6:1, 13:11.

В финале Гай и Илай победили чилийца Диего Переса и бразильца Иманиту Сильву 5:7, 6:4, 10:8.

Гай Сасон стал победителем Открытого чемпионата Кореи и в одиночном разряде.

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