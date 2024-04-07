Теннис. Новак Джокович побил рекорд Роджера Федерера

Новак Джокович стал самым возрастным лидером рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов.

Его возраст 36 лет 321 лень.

Роджер Федерер был первой ракеткой мира в возрасте 36 лет 320 дней.

Новак Джокович продолжает выступления. Роджер Федерер завершил карьеру в 2022 году.