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Теннис. Новак Джокович побил рекорд Роджера Федерера

время публикации: 07 апреля 2024 г., 12:44 | последнее обновление: 07 апреля 2024 г., 12:44
Теннис. Новак Джокович побил рекорд Роджера Федерера
AP Photo/Mark J. Terrill

Новак Джокович стал самым возрастным лидером рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов.

Его возраст 36 лет 321 лень.

Роджер Федерер был первой ракеткой мира в возрасте 36 лет 320 дней.

Новак Джокович продолжает выступления. Роджер Федерер завершил карьеру в 2022 году.

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