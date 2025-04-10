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Лига Европы. Хайкин не пропустил. Норвежцы победили "Лацио"

Футбол
время публикации: 10 апреля 2025 г., 22:45 | последнее обновление: 10 апреля 2025 г., 22:52
Лига Европы. Хайкин не пропустил. Норвежцы победили "Лацио"
AP Photo/Andrew Medichini

В первом четвертьфинальном матче Лиги Европы "Буде/ Глимт" победил римский "Лацио" 2:0.

Ворота норвежцев защищал вратарь сборной России, уроженец Израиля Никита Хайкин.

Хозяева владели заметным преимуществом (58% владения мячом, 18:6 по ударам, 6:1 по точным ударам). Угловые чаще подавали римляне 4:1.

На 6-й минуте хозяева могли открыть счет. Хеуге совершил сольный проход, обыграл защитника и нанес удар в дальний угол. Мандас в красивом прыжке мяч парировал. На 15-й минуте Мандас вновь выручил римлян после опасного удара Хеуге.

Гости первый опасный момент создали на 38-й минуте. Дзакканья навесил. Марушич нанес удар. Хайкин мяч отбил.

На 47-й минуте Ульрик Сальтнес ударом с линии вратарской открыл счет 1:0.

На 69-ц минуте Сальтнес перебросил мяч через вратаря 2:0.

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