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Месси забил два гола. "Интер Майами" вышел в полуфинал Лиги чемпионов

Футбол
Лига чемпионов
время публикации: 10 апреля 2025 г., 09:35 | последнее обновление: 10 апреля 2025 г., 09:35
Месси забил два гола. "Интер Майами" вышел в полуфинал Лиги чемпионов
AP Photo/Jim Rassol

"Интер Майами" победил в ответном матче "Лос-Анджелес" 3:1 и вышел в полуфинал Лиги чемпионов КОНКАКАФ.

В первом матче победил "Лос-Анджелес" 1:0.

Украинский защитник Артем Смоляков остался у "Лос-Анджелеса" в запасе.

На 9-й минуте после подачи углового Аарон Лонг вывел гостей вперед 0:1 (0:2 по сумме двух матчей).

На 35-й минуте Лионель Месси сравнял счет 1:1. Он нанес удар с линии штрафной в "девятку".

На 61-й минуте Федерико Редондо ударом головой вывел хозяев вперед 2:1.

На 84-й минуте Лионель Месси реализовал пенальти.

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