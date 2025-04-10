Лига чемпионов. Кварацхелия забил. ПСЖ победил "Астон Виллу"

В первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов ПСЖ победил "Астон Виллу" 3:1.

Парижане нанесли 29 ударов по воротам, установив рекорд турнира в этом сезоне.

У хозяев громадное преимущество (75% владения мячом, 29:7 по ударам, 10:2 по точным ударам, 9:1 по угловым).

Атаковали парижане, а забили гости. На 35-й минуте перехват мяча в центре поля и быстрая контратака. Тилеманс прострелил. Морган Роджерс отправил мяч в пустве ворота 0:1.

На 38-й минуте Дуэ пробил. Мартинес сыграл неудачно. мяч катился в ворота. Голкипера успел подстраховать защитник. Через минуту Дуэ нанес из-за пределов штрафной удар в дальнюю "девятку" 1:1.

На 42-й минуте после подачи углового пробил Дуэ. Мартинес отразил мяч, летевший пол перекладину.

На 49-й минуте Хвича Кварацхелия совершил сольный проход, который завершил ударом под перекладину 2:1.

На второй минуте компенсированного времени Нуну Мендеш ворвался в штрафную, обыграл защитника и забил 3:1.