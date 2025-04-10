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Лига конференций. "Челси" разгромил "Легию"

Футбол
время публикации: 10 апреля 2025 г., 22:16 | последнее обновление: 10 апреля 2025 г., 22:24
Лига конференций. "Челси" разгромил "Легию"
AP Photo/Czarek Sokolowski

В первом матче четвертьфинала Лиги конференций "Челси" в Варшаве разгромил "Легию" 3:0.

В первом тайме "синие" много комбинировали, владели мячом, но взломать насыщенную оборону хозяев у них не получалось.

На 49-й минуте Рис Джеймс пробил метров с 25. Каспер Тбиаш отбил мяч перед собой. 19-летний Тайрик Джордж добил ямч в сетку. Это его первый гол за основную команду "Челси" 0:1.

На 57-й минуте вратарь неудачно ввел мяч в игру. Перехват. Джейдон Санчо делает передачу в штрафную. Нонзи Мадуэке отправил мяч в угол ворот 0:2.

На 73-й минуте вратарь "Легии" отразил пенальти после удара Нкунку. Через минуту Санчо прострелил. Мадуэке отправил мяч в пустые ворота 0:3.

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