Израильский голкипер вошел в список 100 лучших вратарей мира

Компания CIES Football Observatory опубликовала список 100 лучших вратарей мира.

В список включены вратари, сыгравшие не менее 20 игр за последний год.

Его возглавил голкипер ПСЖ и Сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма. В тройку входят Ян Зоммер (Интер, Милан, сборная Швейцарии) и Тибо Куртуа (Реал, Мадрид, сборная Бельгии).

В список включен голкипер тель-авивског "Маккаби" и сборной Израиля Рои Мишпати.