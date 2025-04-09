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Спорт

Израильский голкипер вошел в список 100 лучших вратарей мира

Футбол
Знаменитые спортсмены
время публикации: 09 апреля 2025 г., 16:32 | последнее обновление: 09 апреля 2025 г., 16:32
Израильский голкипер вошел в список 100 лучших вратарей мира
AP Photo/Luis Vieira

Компания CIES Football Observatory опубликовала список 100 лучших вратарей мира.

В список включены вратари, сыгравшие не менее 20 игр за последний год.

Его возглавил голкипер ПСЖ и Сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма. В тройку входят Ян Зоммер (Интер, Милан, сборная Швейцарии) и Тибо Куртуа (Реал, Мадрид, сборная Бельгии).

В список включен голкипер тель-авивског "Маккаби" и сборной Израиля Рои Мишпати.

Спорт
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