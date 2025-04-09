Израильский голкипер вошел в список 100 лучших вратарей мира
время публикации: 09 апреля 2025 г., 16:32 | последнее обновление: 09 апреля 2025 г., 16:32
Компания CIES Football Observatory опубликовала список 100 лучших вратарей мира.
В список включены вратари, сыгравшие не менее 20 игр за последний год.
Его возглавил голкипер ПСЖ и Сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма. В тройку входят Ян Зоммер (Интер, Милан, сборная Швейцарии) и Тибо Куртуа (Реал, Мадрид, сборная Бельгии).
В список включен голкипер тель-авивског "Маккаби" и сборной Израиля Рои Мишпати.
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