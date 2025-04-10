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Лига чемпионов. Левандовски забил два гола. "Барселона" разгромила "Боруссию"

Футбол
Лига чемпионов
время публикации: 10 апреля 2025 г., 08:33 | последнее обновление: 10 апреля 2025 г., 08:33
Лига чемпионов. Левандовски забил два гола. "Барселона" разгромила "Боруссию"
AP Photo/Joan Monfort

В первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов "Барселона" разгромила "Боруссию" (Дортмунд) 4:0.

Матч проходил со значительным преимуществом каталонцев (60% владения мячом, 18:13 по ударам, 10:3 по точным ударам).

Хозяева начали матч мощно. И в первые 8 минут создали три голевых момента. На 25-й минуте после навеса со штрафного Мартинес головой сбросил мяч. Кубарси в падении отправил мяч в дальний угол. Рафинья подправил мяч в сетку 1:0.

Первый опасный момент гости создали на 36-й минуте. Чуквуэмеку навесил. Удар у Гирасси не получился.

На 48-й минуте хозяева перехватили мяч в центре поля и провели быструю атаку. Ямаль навесил на дальнюю штангу. Рафинья головой сбросил мяч вдоль ворот. Левандовски забил 2:0.

На 63-й минуте мяч после удара Фермина Лопеса попал в штангу.

Через минуту Левандовски обыграл защитника и опасно пробил. Кобель мяч парировал. На 66-й минуте хозяева провели быструю атаку "бокс ту бокс", которую завершил Роберт Левандовски 3:0.

На 77-й минуте Ламин Ямаль вышеел один на один 4:0.

В конце матча гости создали несколько голевых моментов и даже гол забили, но из положения "вне игры".

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